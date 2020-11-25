البابا تواضروس يسيم كهنة جدد بالكاتدرائية (فيديو)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، صلوات القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وقام قداسته بسيامة عدد من الكهنة بإيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة والإسكندرية في إطار التعمير الروحي للكنائس.كما رقى عدد من الأباء الكهنة إلى رتبة القمصية، وهي الرتبة الكنسية الأعلى من الكهنوت بالكنيسة الأرثوذكسية.