الذهب يهبط مع بدء انتقال السلطة لبايدن

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميًا، وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمائة إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار.ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1802.80 دولار.صعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لـ«كوفيد-19».وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يحمل عائدًا، وارتفع الذهب أكثر من 18 بالمائة هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميًا.ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يصدر في الساعة 19:00 بتوقيت جريتنتش.وتراجعت الفضة 0.3 بالمائة إلى 23.19 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 964.60 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 2339.43 دولار.