«الصحة»: استمرار انعقاد غرفة الأزمات بالتزامن مع موجة الطقس السيئ

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انعقاد غرفة الأزمات بالوزارة بالتزامن مع التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد بعدم استقرار الأحوال الجوية.وأوضحت أن الغرفة مستمرة في عملها على مدار اليوم، كما تم توجيه مديريات الصحة والهيئات الطبية بالمحافظات بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ.وأضافت الوزارة أنه يتم تجهيز المستشفيات ورفع درجة الاستعدادات لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها، وإرسال فريق من الانتشار السريع مع سيارات الإسعاف لتحديد الإصابات وتقييم الحالات وتصنيفها ونقلها للمستشفى الذى يتمكن من استقبالها بالتنسيق مع غرفة الطوارئ، وتحويل الحالات التي تزيد عن طاقة المستشفيات المتخصصة والحكومية إلى المستشفيات الخاصة القريبة، ويتم نقل المصابين من خلال سيارة إسعاف أو تحريك طائرة إسعاف عند الحاجة.