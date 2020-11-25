عدوان إسرائيلى على منطقة جبل المانع فى ريف دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن منطقة جبل المانع في ريف دمشق تعرضت لعدوان إسرائيلي.وأضافت الوكالة أن العدوان وقع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة، دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل.يذكر أن الوكالة كانت نقلت عن مصدر عسكري سوري في 18 من الشهر الجاري أن ثلاثة من العسكريين قتلوا وجُرح آخر في "عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية".