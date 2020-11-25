أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 25-11-2020





يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25-11-2020.وعلى المستوى المحلي، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 789 جنيها للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.11% خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 2.14 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1868 دولارًا وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 676 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 789 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 902 جنيه.وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.وكشف مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.ويتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.جدير بالذكر أن سوق الذهب يترقب نتائج الأحداث الخاصة بإصابات فيروس كورونا، ويأتي ذلك مع انخفاض الدولار الأمريكي في الوقت الذي شهد فيه الذهب انخفاضًا، وهنا الذهب سيواصل مرحلة التذبذب لحين استقرار الأوضاع.