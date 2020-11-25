رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
سمير صبري
سمير صبري
ايهاب مصطفى
طباعة
قال الفنان سمير صبري: «حضرت مع الفنان عبد الحليم حافظ التحضير لفيلم أبي فوق الشجرة، آخر أفلام حليم، خاصة وأنني كنت سببًا في معرفة مخرج الفيلم حسين كمال بحليم، وذلك أثناء تصوير أغنية "بحلم بيك"، فدخولي التصوير مع حليم وجلوسي معه دفع حسين كمال للاعتقاد بأنني قريبه، وجاء وطلب مني مساعدته في تحديد موعد مع حليم، فهو مخرج شاب درس الإخراج في فرنسا، ويريد فرصة مع شركة "صوت الفن"، وتم تحديد الموعد، ليقدما بعد عشر سنوات فيلم أبي فوق الشجرة».

وأضاف «صبري»، في كتابه الصادر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان «حكايات العمر كله»: «خلال الجلسات التحضيرية للفيلم، وبعد اعتذار حسن يوسف عن أداء أحد الأدوار جلس حليم وحسين كمال يبحثان عن بديل، ولم يخطر ببالهما اسمي، رغم أنني كنت قد دخلت عالم السينما وبدأت أمثل بعض الأدوار الصغيرة، حاولت لفت انتباههما علهما يعرضان الدور علي، لكنهما لم يلتفتا لي، وفي النهاية اقترحا اسم فتحي عبد الستار المخرج التلفزيوني لأداء الدور».

وتابع «صبري»: «جلست حزينًا، وعندما رحل حسين كمال قلت لحليم معاتبًا: «عمالين توزعوا في الأدوار أنت والراجل اللي عرفته بيك، أنا بمثل، وانفع في الدور»، ولإرضائي أصر حليم على إضافة دور لي في الفيلم لأكون واحدًا من أصدقاء بطل الفيلم».

وواصل: «كانت المرشحة للقيام بدور البطولة هند رستم لكنها اعتذرت وجلسنا نقترح بدائل، واقترح مجدي العمروسي اسم نادية لطفي، والتي كانت مرشحة للقيام ببطولة فيلم الراهبة، بعد نجاحها مع حليم في فيلم الخطايا، ووافق حسين كمال فقد كانت لطفي بطلة أول أفلامه المستحيل».

وأكد: «أما بطولة الفيلم الثانية أمام حليم فكانت أولى الترشيحات من نصيب زيزي مصطفى، ولكن حسين كمال رفض منحها الدور بسبب زيادة وزنها، واقترح أحد الحضور اسم سعاد حسني فرفض حليم، واقترحوا أيضًا اسم بنت جديدة من مدينة نصر اسمها زهرة، واسمها الفني نجلاء فتحي، وعندما شاهدها حسين كمال رفضها لأنها طويلة جدًا، وقال: لن نكرر ما حدث مع مريم فخر الدين في فيلم حكاية حب، وصباح في فيلم شارع الحب، عندما كانوا يضعون خشبة ليقف عليها حليم في بعض المشاهد ليكون أطول من البطلة».

وفي الأخير قال: «وبعد مناقشات طويلة اقترح مجدي العمروسي بطلة اكتشفها أحمد مظهر في نادي الطيران، والدها يعمل طبيب وأمها انجليزية، وهي الفنانة ميرفت أمين».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

إلغاء الدراسة وكورونا الوزير.. تفاصيل 3 شائعات لاحقت «التعليم»

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 للعاملين بالدولة وجدول كل وزارة

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

الصور

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

image description

نقيب مهندسي أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب

image description

مصرع شخص في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بأسيوط

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020

الخميس.. مراسم تأبين لـ دانيال كوردييه أحد كبار المقاومة الفرنسية

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

سمير صبري: «رشحني يوسف السباعي لبطولة مطلقة.. ولبنى عبد العزيز توسطت لي»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

«أشهر خرافات الفراعنة».. أعور أعرج بلحية طولها سبعة أشبار من حكام مصر

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (11)

ريم البسيوني: الموت ممر إلى الله.. وكتب «العراب» صقلت موهبتي (حوار)

«بيت الحكمة» تطلق مبادرة لدعم شباب المترجمين عن الصينية