سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

قال الفنان سمير صبري: «حضرت مع الفنان عبد الحليم حافظ التحضير لفيلم أبي فوق الشجرة، آخر أفلام حليم، خاصة وأنني كنت سببًا في معرفة مخرج الفيلم حسين كمال بحليم، وذلك أثناء تصوير أغنية "بحلم بيك"، فدخولي التصوير مع حليم وجلوسي معه دفع حسين كمال للاعتقاد بأنني قريبه، وجاء وطلب مني مساعدته في تحديد موعد مع حليم، فهو مخرج شاب درس الإخراج في فرنسا، ويريد فرصة مع شركة "صوت الفن"، وتم تحديد الموعد، ليقدما بعد عشر سنوات فيلم أبي فوق الشجرة».وأضاف «صبري»، في كتابه الصادر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان «حكايات العمر كله»: «خلال الجلسات التحضيرية للفيلم، وبعد اعتذار حسن يوسف عن أداء أحد الأدوار جلس حليم وحسين كمال يبحثان عن بديل، ولم يخطر ببالهما اسمي، رغم أنني كنت قد دخلت عالم السينما وبدأت أمثل بعض الأدوار الصغيرة، حاولت لفت انتباههما علهما يعرضان الدور علي، لكنهما لم يلتفتا لي، وفي النهاية اقترحا اسم فتحي عبد الستار المخرج التلفزيوني لأداء الدور».وتابع «صبري»: «جلست حزينًا، وعندما رحل حسين كمال قلت لحليم معاتبًا: «عمالين توزعوا في الأدوار أنت والراجل اللي عرفته بيك، أنا بمثل، وانفع في الدور»، ولإرضائي أصر حليم على إضافة دور لي في الفيلم لأكون واحدًا من أصدقاء بطل الفيلم».وواصل: «كانت المرشحة للقيام بدور البطولة هند رستم لكنها اعتذرت وجلسنا نقترح بدائل، واقترح مجدي العمروسي اسم نادية لطفي، والتي كانت مرشحة للقيام ببطولة فيلم الراهبة، بعد نجاحها مع حليم في فيلم الخطايا، ووافق حسين كمال فقد كانت لطفي بطلة أول أفلامه المستحيل».وأكد: «أما بطولة الفيلم الثانية أمام حليم فكانت أولى الترشيحات من نصيب زيزي مصطفى، ولكن حسين كمال رفض منحها الدور بسبب زيادة وزنها، واقترح أحد الحضور اسم سعاد حسني فرفض حليم، واقترحوا أيضًا اسم بنت جديدة من مدينة نصر اسمها زهرة، واسمها الفني نجلاء فتحي، وعندما شاهدها حسين كمال رفضها لأنها طويلة جدًا، وقال: لن نكرر ما حدث مع مريم فخر الدين في فيلم حكاية حب، وصباح في فيلم شارع الحب، عندما كانوا يضعون خشبة ليقف عليها حليم في بعض المشاهد ليكون أطول من البطلة».وفي الأخير قال: «وبعد مناقشات طويلة اقترح مجدي العمروسي بطلة اكتشفها أحمد مظهر في نادي الطيران، والدها يعمل طبيب وأمها انجليزية، وهي الفنانة ميرفت أمين».