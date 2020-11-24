«الإحصاء»: 331.9 مليون دولار واردات مصر من المضخات والمراوح في 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من مضخات ومراوح بلغت 331.9 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 397.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، 65.6 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات المصاعد وروافع وبلدوزرات بلغت 172.3 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 205.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 33.5 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم 43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2020 مقابل 53.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 9.6 مليار دولار.