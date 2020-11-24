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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين في سرقة بالإكراه بالبساتين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:05 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين؛ لاتهامهم باستعراض القوة بالبساتين والسرقة بالإكراه، إلى جلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عن أنهم بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة تمكنوا وآخر مجهول من الذهاب لمحل سكن المجني عليهما محمد عصام وجمالات فاروق وحال تواجد الأخيرة ولما أبصرتهم حال حصولهم على المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم فقررت منع جريمتهم، فأشهر المتهم الأول سلاحا أبيض في وجهها مهددا إياها بها عمدا مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، فانصاعت لسطوهم وصارت طمعا لبطشهم فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض مطواة دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، والمتهمين جميعا حازوا بواسطة الأول ذلك السلاح.

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