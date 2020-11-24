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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزايد أعداد الناخبين ببندر سوهاج (صور)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:43 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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شهدت لجنة باحثة البادية ببندر سوهاج تزايد إقبال من قبل المواطنين خاصة بعد خروجهم من العمل ومن المصالح الحكومية وكانت قد شهدت تلك اللجان إقبالا ضعيفا في الساعات الأولى من النهار.

وانطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.

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