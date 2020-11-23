رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

قطاع النسيج: القصة الكاملة لـ«غزل خيوط» التطوير

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:06 م
غزل خيوط التطوير
غزل خيوط التطوير
سالي رطب
طباعة
في عشرينات القرن الماضي، صدرت مصر إنتاجها في قطاع الغزل والنسيج لكل دول العالم، إلا أن الحال لم يبق على حاله ودخلت شركات العَزل والنسيج في دوامة الديون حتى أغلقت أغلب الشركات، وعانى العاملين في الشركات المملوكة للدولة من الإهمال.

لكن الوضع أصبح في طريقه للتغيير مع استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج التي وضعتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع مرة أخرى.

«الدستور» في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وخطة تطويره.

بلغت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بعد تراجع طفيف في خسائرها مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه خسائر قدرها 2.9 مليار جنيه، تستهدف القوائم المجمعة زيادة إجمالي الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه بنسبة 15% عن المحقق فعليا في 2018 – 2019.

دمج الشركات العاملة في القطن والعزل
ترتكز خطة تطوير القطاع على إنشاء كيانات قوية داخل القطاع بدمج شركات الغزل والنسيج والقطن البالغ عددهم 32 شركة ليصبح عددها 9 شركات فقط، وذلك فى إطار خطة التطوير والتحديث والهيكلة التى تقودها وزارة قطاع الأعمال العام بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال قروض بنكية ومن خلال بيع أراضى وأصول غير مستغلة.

مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.

تعتمد الخطة على نقل بعد المصانع إلى مناطق أخرى من خلال إخلاء منطقة محافظة الإسكندرية بالكامل التى تتواجد بها الشركة الأهلية للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف، وشركة فستيا، حيث سيتم نقلها إلى كفر الدوار التى ستكون منطقة صناعية متخصصة لإنتاج الغزول الرفيعة وأقمشة القمصان الفاخرة،بالإضافة إلى نشاط آخر وهو الصباغة والتجهيز.

بناء أكبر مصنع للغزل
داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعلى مساحة 62.5 ألف متر مربع يقام أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم ليستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوم، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021، مع تطوير 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة.

يأتي تدشين مصنع الغزل والنسيج ضمن خطة تطوير القطاع الغزل والنسيج الحكومى، بعد أن وضعت الحكومة خطة شاملة بدأت من منظومة متكاملة لتجارة الأقطان تم تطبيقها تجريبيًا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، فى 2019، والتي أثبتت نجاحها، وسيتم تعميمها على باقى الجمهورية بعد فترة.

تأهيل العاملين في شركات الغزل

تأهيل العاملين في الغزل والنسيج من أهم الخطوات لنجاح النهوض بهذه المنظومة التي لم تغفلها الحكومة فخصّصت مستحقات مالية لتدريبهم وخصصت 700 مليون جنيه لتدريب العمالة بشركات الغزل والنسيج في 3 شركات كبرى وهي كفر الدوار والمحلة وحلوان الذي يبلغ عددهم 54 ألف عامل، سيتم تدريب جزء منهم على أن يتولوا تدريب زملائهم بعد ذلك، حتى يكون العمال مؤهلين للتعامل مع الأجهزة الحديثة التي سيتم استيرادها.

موضوعات متعلقة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تسعى لنشر الشذوذ

«ماكنتش عريان».. النص الكامل للتحقيقات مع أسامة حسن فى سب شوبير

الحكومة تعلن ضوابط واشتراطات البناء.. ومرحلة انتقالية 6 أشهر

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد

حمدي أبو السعود: لو معي تذكرة سينما سأدعو ورقة بن نوفل لصُحبتي

في ذكرى ميلاده.. داوود عبد السيد أول مَن تبنّى «سينما المؤلف»