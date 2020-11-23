قطاع النسيج: القصة الكاملة لـ«غزل خيوط» التطوير

دمج الشركات العاملة في القطن والعزل

بناء أكبر مصنع للغزل

تأهيل العاملين في شركات الغزل

في عشرينات القرن الماضي، صدرت مصر إنتاجها في قطاع الغزل والنسيج لكل دول العالم، إلا أن الحال لم يبق على حاله ودخلت شركات العَزل والنسيج في دوامة الديون حتى أغلقت أغلب الشركات، وعانى العاملين في الشركات المملوكة للدولة من الإهمال.لكن الوضع أصبح في طريقه للتغيير مع استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج التي وضعتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع مرة أخرى.«الدستور» في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وخطة تطويره.بلغت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بعد تراجع طفيف في خسائرها مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه خسائر قدرها 2.9 مليار جنيه، تستهدف القوائم المجمعة زيادة إجمالي الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه بنسبة 15% عن المحقق فعليا في 2018 – 2019.ترتكز خطة تطوير القطاع على إنشاء كيانات قوية داخل القطاع بدمج شركات الغزل والنسيج والقطن البالغ عددهم 32 شركة ليصبح عددها 9 شركات فقط، وذلك فى إطار خطة التطوير والتحديث والهيكلة التى تقودها وزارة قطاع الأعمال العام بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال قروض بنكية ومن خلال بيع أراضى وأصول غير مستغلة.مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.تعتمد الخطة على نقل بعد المصانع إلى مناطق أخرى من خلال إخلاء منطقة محافظة الإسكندرية بالكامل التى تتواجد بها الشركة الأهلية للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف، وشركة فستيا، حيث سيتم نقلها إلى كفر الدوار التى ستكون منطقة صناعية متخصصة لإنتاج الغزول الرفيعة وأقمشة القمصان الفاخرة،بالإضافة إلى نشاط آخر وهو الصباغة والتجهيز.داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعلى مساحة 62.5 ألف متر مربع يقام أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم ليستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوم، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021، مع تطوير 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة.يأتي تدشين مصنع الغزل والنسيج ضمن خطة تطوير القطاع الغزل والنسيج الحكومى، بعد أن وضعت الحكومة خطة شاملة بدأت من منظومة متكاملة لتجارة الأقطان تم تطبيقها تجريبيًا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، فى 2019، والتي أثبتت نجاحها، وسيتم تعميمها على باقى الجمهورية بعد فترة.تأهيل العاملين في الغزل والنسيج من أهم الخطوات لنجاح النهوض بهذه المنظومة التي لم تغفلها الحكومة فخصّصت مستحقات مالية لتدريبهم وخصصت 700 مليون جنيه لتدريب العمالة بشركات الغزل والنسيج في 3 شركات كبرى وهي كفر الدوار والمحلة وحلوان الذي يبلغ عددهم 54 ألف عامل، سيتم تدريب جزء منهم على أن يتولوا تدريب زملائهم بعد ذلك، حتى يكون العمال مؤهلين للتعامل مع الأجهزة الحديثة التي سيتم استيرادها.