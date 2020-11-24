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تقارير ومتابعات

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
صرف العلاوات
صرف العلاوات
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة عبر محركات البحث والمنصات الإلكترونية، خلال الفترة الحالية، حيث تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس للمستفيدين من أصحاب المعاشات مع معاشات شهر يناير المقبل، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة آليات الصرف وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات، من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، عن صرف قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على 4 دفعات أي  "تصرف كل ثلاثة شهور".  

موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

ووفقا لما قاله اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، جرت دراسة لجميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة، حيث تم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه خلال العام، حيث إن إجمالي المتجمد من هذه العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين، وفى شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.

فئات المواطنين المستحقين للعلاوات الخمس

ووفقا لما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي في بيانات رسمية، أنها ستمنح العلاوات الخمس 2020، للكثير من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، والبالغ عددهم يزيد عن الـ10 ملايين مواطن، كما ستصرف للمتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015، وفقا لما أعلنته. حيث بدأ صرف أول دفعة في يوليو الماضي من العام 2020 الجاري.

جداول صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

سيتم صرف العلاوات الخمس 2020 التي اعتمدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث توزع كالتالي: تم صرف الشريحة الأولى لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف خلال يوم الخميس 1 أكتوبر، ويوم الأحد 4 أكتوبر، بينما سيتم صرف الشريحة الثانية لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف يوم الإثنين والثلاثاء الموافقين 5 و 6 أكتوبر، و صرف الشريحة الثالثة لحوالي 1.7 مليون قائم بالصرف خلال يومي الأربعاء والأحد الموافقين 7 و11 أكتوبر المقبل.

طرق صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة

وذلك من خلال ماكينات الصرف الألي لمن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة بداية من أول أيام شهر أكتوبر.

رابط الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

ويمكن لمن يريد الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، الدخول عبر الرابط الآتي: www.nosi.gov.eg، حيث يفوم المواطن المستحق للمعاش بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بالعلاوات.

- كتابة اسم الشخص المتقاعد بالبحث بالرقم القومي.

- إدخال اسم الأم للشخص الذي يريد الاستعلام"المتقاعد".

- الضغط على كلمة البحث التي توجد أسفل الصفحة.

- وأخيرًا ظهور كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

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موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس 2020

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