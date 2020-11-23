بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء الشركات

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة، حركة تنقلات بقطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.وشملت الحركة الأسماء التالية:- كيميائي محمد مصطفى سيد أحمد شتا، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".- المهندس محمد على عبادي عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.- المهندس أحمد سمير جاد الكريم، مشرفا على متابعة المشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.