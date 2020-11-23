يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-11-2020، حيث تنشر «الدستور» تقرير عن أسعار بورصة الدواجن في السوق المصري، وتتضمن كافة أنواع الدواجن التي تختلف أسعارها يوميًا حسب متغيرات السوق المصرية، وأسعار الأعلاف التي تستخدمها المزارع لتغذية الدواجن.أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 23-11-2020يتراوح سعر كيلو لحم الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء بين 20 إلى 20.50 جنيه، وتراوح سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 14 و14.25 جنيه للكيلو، أما بلغ سعر كيلو لحم الفراخ الساسو بين 25 إلى 25.50 جنيه.وتراوح سعر الكتكوت «الأبيض» بين 4 إلى 4.25 جنيه الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت «ساسو» الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 2.75 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيهًا.وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ليتراوح سعره بين 29 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 26 إلى 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، أما بلغ أسعار لحم البط المسكوفي بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى22.50 جنيه.ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.