السيسي: «هبقى سعيد لو عملنا 80% من مكونات الأتوبيسات» (فيديو)

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده لمعرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وإفريقيا فى دورته الثالثة اليوم، إلى شرح عن إنتاج أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى.وقال الرئيس السيسي: "هبقى سعيد لما تقولّي إن مصر بتعمل الأتوبيس ده بنسبة 80%، عشان كده أكون امتلكت بدايات حقيقة لصناعته".ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة فى بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التى ترتقى بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود، ورفع كفاءة التبادل التجارى وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.