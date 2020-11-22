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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: التزوير حرمنا من ملايين الأصوات في بنسلفانيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:03 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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يواصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حربه الكلامية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، والتي حسمها الرئيس المنتخب جو بايدن لصالحه.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: "بخلاف السياسة، كيف تخسر قضية يتم فيها حرمان أعداد كبيرة من الناخبين كانت ستحسم ولاية بنسلفانيا لصالحنا، تم طرد مراقبي التصويت من غرف العد، وعندما ذهب الناس لكي يصوتوا وجدوا أن أصواتهم كانت موجودة بالفعل من خلال اقتراع مزيف، اذهب إلى المنزل".

وكان فريق ترامب رفع دعوى قضائية، وطالبوا فيها لجان الانتخابات بالولاية بالامتثال لقانون عد وتخزين بطاقات الاقتراع الواردة بالبريد.

فيما كان القاضي الاتحادي الأمريكي ماثيو بران، رفض يوم أمس السبت، دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب، على استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.
ترامب: التزوير حرمنا من ملايين الأصوات في بنسلفانيا
ترامب: التزوير حرمنا من ملايين الأصوات في بنسلفانيا

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