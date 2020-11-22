جاليري لمسات يفتتح معرض «Imaginary World» الثلاثاء

يفتتح جاليري لمسات معرض "Imaginary World"، الثلاثاء المقبل 24 نوفمبر الجاري، فى تمام الساعة 6 مساء، بحضور نخلة كبيرة من الفنانين التشكليين، والأعمال والصحافة والثقافة، بمقر الجاليري.ويشارك في المعرض مجموعة من الأعمال الفنية غير التقليدية تدور حول تعبيرات الفنانين عن خيالتهم ورؤيتهم لبعض الأمور في كل فروع الفن التشكيلي.وقال الجاليري في بيان له، إن كل الأعمال تعبر عن داخل الفنان، وإن كانت غير منطقية، أو مختلفة، أو جديدة، أو مبتكرة، أو غير جديدة، ولا مبتكرة، ولكن بإحساسه وبرؤيته.وأضافت أن المعرض هو للتشجيع علي الابتكار، وعلي الخروج عن المألوف ودعم الفنان في التعبير عن احساسه وعن عرض شغله دون الأخذ بالاعتبار أنه سوف يتعرض للنقد.