كنيسة القديس مارمينا بدار السلام تنظم نهضة روحية احتفالًا بعيده

تنظم كنيسة القديس مارمينا بدار السلام نهضة روحية، مساء اليوم احتفالًا بتذكار استشهاده وتستمر عدة أيام.ويشارك في النهضة الروحية لعيد مارمينا أعداد محدودة من أقباط الكنيسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والمتمثلة في الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الحضور.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.