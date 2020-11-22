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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقارير: برلين تعتزم الاستعانة في 2021 بديون جديدة أكبر من المعلن

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:18 م
الحكومة الألمانية
الحكومة الألمانية
وكالات
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كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن الحكومة الألمانية تعتزم في العام المقبل الاستعانة بديون جديدة أكبر بشكل ملحوظ مما كانت تخطط له حتى الآن.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية، الأحد، استنادا إلى مصادر في وزارة المالية أن وزير المالية أولاف شولتس يعتزم الاستعانة بديون جديدة تزيد على 160 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن خطط الموازنة للحكومة تشير حتى الآن إلى أن حجم هذه الديون سيبلغ نحو 96 مليار يورو فقط من أجل التخفيف من تأثيرات أزمة كورونا.

وحسب بيانات الصحيفة، فإن تكاليف المساعدات الاقتصادية في جائحة كورونا تأتي في صدارة المخصصات التي ارتفعت، ولفتت الصحيفة إلى أن شولتس يعتزم تخصيص نحو 40 مليار يورو للشركات التي تضررت من الإغلاق الجزئي.

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