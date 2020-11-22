وكيلة القوى العاملة تلتقي رئيس مجلس الشيوخ

التقت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا التي تخدم المواطن البسيط.وقدمت "عطوة"، خلال لقائها برئيس مجلس الشيوخ، التحية والتهنئة لتولي هذا المنصب، مؤكدة أنه يستحق تولى هذا المقعد نظرا لحنكته السياسية وخلفيته الدستورية، وعدالته القضائية.وأعربت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادتها بهذا اللقاء والتطرق للعديد من الملفات أثناء المناقشة، مشيرة إلى أنه يتمتع بشخصية دستورية حقيقة تقود الطرف الثاني من الحياة النيابية والذراع الثاني لمؤسسة برلمانية عريقة.وتمنت مايسة عطوة لرئيس مجلس الشيوخ، كل التوفيق خلال الفترة المقبلة، في مناقشة العديد من القوانين الهامة والتي تخدم في الأساس حياة المواطن البسيط.