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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مواعيد بدء صوم الميلاد 2020 - 2021

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:52 م
صوم الميلاد
صوم الميلاد
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أيام قليلة تفصل الأخوة المسيحيين عن مواعيد بدء صوم الميلاد 2020 - 2021 ، ويبحث الكثير عن مواعيد بدء الصيام والذي يعد ذلك الحدث مقدسا عند المسيحيين في العالم وليس في مصر فقط.

وتختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد 2020 - 2021 ، ومن ثم الاحتفال به، وفى هذا السياق، يقدم "الدستور" لجمهور القراء فروق مواعيد بدء الصيام والاحتفال بأعياد الميلاد.

وتتبع كنيسة الروم الأرثوذكس، التقويم الغربى، ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر، بعد صيام قرابة 40 يوما، فيما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد بنفس التقويم الغربي الموافق 25 ديسمبر، بعد صيام 15 يوما يبدأ في 9 ديسمبر، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفق التقويم القبطي يوم 29 كيهك الموافق لـ7 يناير المقبل، بعد صيام 43 يوما يبدأ في 27 نوفمبر الجارى.

مواعيد بدء صوم الميلاد 2020 - 2021

الروم الأرثوذكس

يبدأ 15 نوفمبر والاحتفال 25 ديسمبر

الكنيسة الكاثوليكية

يبدأ 9 ديسمبر والاحتفال 25 ديسمبر

الكنيسة الأرثوذكسية

يبدأ 25 نوفمبر والاحتفال 7 يناير

الكنيسة الإنجيلية

لا يوجد صيام والاحتفال يوم 6 يناير

وكيل البطريرك الأسبق يوضح مواعيد صيام عيد الميلاد

وقال القمص رويس مرقص راعى كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس الرومانى بغبريال، والوكيل البابوى السابق، إن كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية وجميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر والعالم تقيم قداسات إلهية يوميا وعشيات مساءً بحضور شعبى مكثف طيلة 43 يومًا متزامنة مع فترة صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ يوم 16 هاتور ويوافق الثلاثاء 26 نوفمبر الجارى، وينتهى بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2020 الموافق 28 كيهك هذا العام، حيث السنة الكبيسة، ويستمر الاحتفال به لليوم التالى 29 كيهك.

وأوضح أن مدة الصوم 43 يومًا تعود إلى الأربعين يومًا التي صامها موسى النبى كى يتسلم الشريعة، أما الثلاثة أيام الأخرى فقد أضيفت إلى مدة الصوم في عهد البابا أبرام البابا الـ 62 للكنيسة القبطية حيث يصوم المسيحيون تذكارًا للثلاثة أيام التي صامها الأقباط حينها لنقل جبل المقطم.

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