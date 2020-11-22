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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

غياب نجوم الوسط الفني عن جنازة شقيقة عزت العلايلي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:01 م
جنازة شقيقة عزت العلايلي
جنازة شقيقة عزت العلايلي
حسام عسل ـ آية سالم
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غاب نجوم الوسط الفني عن حضور جنازة شقيقة الفنان عزت العلايلي، والتي توفيت صباح اليوم، حيث حضر الفنان بصحبة نجله فقط لمسجد المحروسة، دون حضور الفنانين.

ووصل منذ قليل الفنان عزت العلايلي بصحبة نجله محمود لمسجد المحروسة، اليوم الأحد، لتأدية صلاة الجنازة على شقيقته التي فارقت الحياة صباح اليوم، وظهر على الفنان التعب الشديد إلا أنه أصر على الحضور.

وكتب نجل الفنان عزت العلايلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفيت صباح اليوم عمتي عنايات حسن العلايلي، وتقام الجنازة من مسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابي بعد صلاة العصر".

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