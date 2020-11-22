اليوم.. الفن الإسلامى فى مواجهة التطرف بالأعلى للثقافة

تعقد لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الفن الإسلامي في مواجهة التطرف"، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.وتأتي الندوة ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للفن الإسلامي. وتقام الندوة بمشاركة كلًا من: الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وأمين عام لجنة ترقيات أساتذة الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم سابقًا وأيضًا أستاذ علم المسكوكات والآثار الإسلامية بالجامعة وعضو لجنة الآثار في المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء، والدكتور عبد العزيز صلاح أستاذ الآثار الإسلامية والفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ويدير الندوة الدكتور أحمد رجب.يشار إلى أن اليوم العالمي للفن الإسلامي٬ كانت منظمة اليونسكو قد أقرته العام الماضي ٢٠١٩ استجابة لمبادرة طرحتها مملكة البحرين على المنظمة في العام ٢٠١٨.وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.