حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

نشب حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالى بفارسكور في دمياط دون خسائر بشرية، وسط حالة من الذعر لدي الأهالي.وأبلغ الأهالى قوات الحماية المدنية بالواقعة والتي دفعت على الفور بتشكيل من قوات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر بالواقعة، وحصر الخسائر.