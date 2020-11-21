اليمن: تصنيف الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب «مطلب شعبي»

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب مطلب رسمي وشعبي وهى أولى خطوات حل الأزمة اليمنية، بعد أن أكدت التجارب والأحداث أن استقرار اليمن مرهون بالقضاء على هذه الجماعة العنصرية الإرهابية.وأوضح الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، السبت، ‏أن أصوات اليمنيين ترتفع اليوم للمطالبة بإعلان الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس باعتباره أمرًا مُلحًّا وضروريا، والتحذير من كون التساهل معها ستكون نتائجه وخيمة ليس على اليمن، فحسب بل على المنطقة والعالم.أشار إلى ان مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي عابر للحدود، لن يتوقف عند حدود اليمن بل سيطال المنطقة، وسيتضرر منه العالم أجمع ما لم يتم تصنيفه ضمن قوائم الإرهاب.ولفت إلى أن ممارسات مليشيا الحوثي أكدت أنها إرهابية الفكر والسلوك والممارسات والشعارات، ولا تختلف في الجرائم والانتهاكات، التي ترتكبها عن تنظيمي "القاعدة، داعش"، وانها والإرهاب وجهان لعملة واحدة.أكد الإرياني أن استمرار الصمت الدولي على جرائم مليشيا الحوثي سيطيل معاناة اليمنيين ويجعل اليمن مرتعا للإرهاب ومصدرا لنشره في المنطقة والعالم، فمن غير المنطقي استمرار التجاهل لإرهاب منظم يفتك بـ 30 مليون يمني، ويهدد امن الطاقة وخطوط الملاحة في أهم الممرات الدولية.وطالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، تلبية لدعوات اليمنيين الذين ذاقوا الويلات جراء جرائمها وانتهاكاتها، والتزاما بمسؤولياته القانونية في حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلم الدوليين.