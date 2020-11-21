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القبلة

جامعة الأزهر تنظم ورشة حول اعتماد المعايير الأكاديمية لبرنامج الألبان

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:44 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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نظّم قسم الألبان بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور ممدوح أحمد عمر، ورشة عمل بعنوان: "اعتماد المعايير الأكاديمية ARS لبرنامج الألبان"، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور حمداوي حمدان بكري، عميد الكلية، وذلك في إطار سعي قسم الألبان لاستيفاء متطلبات الجودة؛ تمهيدًا لاعتماده من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

عقدت الورشة بحضور الدكتور سليمان حسن الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر البدري عبد اللاه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وسط كوكبة من علماء وخبراء الألبان بالجامعات المصرية والمراكز البحثية؛ وعلى رأسهم: جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، ومركز البحوث الزراعية، والمركز القومي للبحوث، والهيئة القومية لسلامة الأغذية.

افتتحت الورشة بالقرآن الكريم، ثم افتتح الجلسة الأولى الدكتور ممدوح عمر، رئيس قسم الألبان، فرحب في كلمته بالحضور، وشكر لهم استجابتهم للدعوة؛ حيث مثل ذلك ثقلًا وإثراءً للورشة؛ لما يبدونه من آراء من واقع خبراتهم العميقة فى مجال الألبان أكاديميًّا وتطبيقيًّا.

وتحدث عميد الكلية، الذي بدوره شكر قسم الألبان على تنظيم هذه الورشة، ورحب بالحضور، موجهًا الشكر للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ لدعمه المتواصل للكلية.

من جانبه، بدأ نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، كلمته بشكر الحضور، والقائمين على الورشة، وهنأ القسم؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي له، وطالب الحضور بضرورة إبداء آرائهم ومقترحاتهم في المعايير الأكاديمية ARS لبرنامج الألبان التي أعدها القسم؛ لإخراج هذه المعايير على أكمل وجه؛ لتكون ملائمة لمتطلبات سوق العمل في ضوء الشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة القومية للاعتماد والجودة، وشجع الطلاب على ضرورة المشاركة في هذه الورشة بإبداء الرأي، وطرح أفكارهم ومقترحاتهم؛ حيث إنهم المعنيون بهذا الأمر.

وعقب كلمة نائب رئيس الجامعة، قام عميد الكلية ورئيس قسم الألبان بتقديم درع اليوبيل الذهبي للقسم لفضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، ودعمه لتطوير العملية التعليمية بالكلية والقسم، وتسلمه عنه سعادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما كرم قسم الألبان كلًّا من الدكتور حمداوي حمدان بكري، عميد الكلية والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر البدري عبد اللاه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ لرعايتهم لهذه الورشة.

وتواصلت بعد ذلك فعاليات الورشة؛ حيث قدم الدكتور هشام محمد علي، الأستاذ المساعد ومنسق الجودة بالقسم، عرضًا تقديميًّا (Presentation) عن برنامج الألبان والمعايير الأكاديمية محل النقاش، ثم توالت التعليقات وإبداء الآراء من السادة الحضور والمشاركين.

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