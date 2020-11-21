أمن الموانئ يضبط 23 قضية تهريب بضائع

نجحت جهود رجال قطاع أمن الموانئ والمنافذ خلال أسبوع، في ضبط 23 قضية تهريب بضائع مستحضرات تجميل، و111 قضية متنوعة من أبرزها جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.