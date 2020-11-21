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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بفتح ممرات إنسانية إلى تيجراى

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:56 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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طالبت الأمم المتحدة سلطات إثيوبيا بفتح ممرات إنسانية إلى إقليم تيجراي شمال البلاد، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الإثيوبية والمتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر صحفي: "نحن قلقون للغاية إزاء الوضع في إثيوبيا، وقبل كل الشيء لتأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني"

وأضاف: "نعمل كل ما في وسعنا لحشد المساعدات للاجئين في السودان، والذين يزيد عددهم على 20 ألف شخص".

وتعليقًا على سبب عدم انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إثيوبيا، قال جوتيريش: "حتى الآن لم تبد السلطات الإثيوبية استعدادا لقبول الوساطة الدولية".

وأشار إلى أنه قد أجرى مباحثات حول الوضع في إقليم تيجراي مع قيادتي إثيوبيا والسودان، ورئيسي الاتحاد الإفريقي وجمهورية جنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد حاليًا.

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