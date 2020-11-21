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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 21-11-2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:19 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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مواعيد القطارات اليوم السبت 21-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، تعرضها لكم وزارة النقل وهيئة السكك الحديد يوميًا.

ويعرض لكم "الدستور" لقرائها مواعيد القطارات اليوم السبت 21-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم السبت 21-11-2020:


موعد قطار رقم 1143 اليوم السبت 21-11-2020 - مميز: يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

موعد قطار رقم 935 اليوم السبت 21-11-2020 - مكيف: يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

موعد قطار رقم 1935 اليوم السبت 21-11-2020 - مكيف: يبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة اليوم السبت 21-11-2020:

موعد قطار رقم 956 اليوم السبت 21-11-2020 - مختلط: يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

موعد قطار رقم 954 اليوم السبت 21-11-2020 - مختلط: يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

موعد قطار رقم 966 اليوم السبت 21-11-2020 - مختلط: يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

موعد قطار رقم 586 اليوم السبت 21-11-2020 - مختلط: ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

موعد قطار رقم 948 اليوم السبت 21-11-2020 - مختلط: يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

موعد قطار رقم 662 اليوم السبت 21-11-2020 - ركاب: يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

موعد قطار رقم 268 اليوم السبت 21-11-2020 - ركاب: يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

موعد قطار رقم 1116 اليوم السبت 21-11-2020 - مكيف: يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

موعد قطار رقم 12 اليوم السبت 21-11-2020 - مميز: يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

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