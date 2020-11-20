النظام التركي يواصل حملة الاعتقالات بحق الأكراد

واصل النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، شن حملته الاعتقالية بحق الأكراد، واعتقلت الشرطة التركية 72 كرديًا من بين 101 شخص صدرت بأسمائهم مذكرة اعتقال بزعم الانتماء إلى حزب "مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني" الذي يصنفه النظام التركي كمنظمة إرهابية، يأتي ذلك في إطار حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الشرطة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.وداهمت الشرطة التركية عددًا من منازل المحامين، واعتقلت 24 محاميًا وعددًا من الأطباء، حسبما أفاد موقع تركيا الآن.من جهتها، أدانت نقابة المحامين في ديار بكر الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت 17 من أعضائها، وأكد رئيس النقابة جيهان أيدين عبر حسابه على "تويتر"، على أن نقابة ديار بكر لم ترضخ قط لخطر الاعتقالات والتوقيفات ولن تفعل ذلك أبدًا.وقال: "هذه العمليات تدل على الرغبة في خنق صوت نقابة ديار بكر وهي تدخل مباشر في أنشطة المجتمع المدني".وفي السياق نفسه، اعتقلت الشرطة التركية روزا متينا الكاتبة ومحررة قسم الكردي في وكالة "جين نيوز"، حيث داهمت منزلها في ساعات باكرة من صباح اليوم الجمعة.ووفقًا لما ذكرته وكالة «Anf News» الكردية، فإن سبب اعتقال روزا متينا يعود لقرار مكتب المدعي العام، حيث تم اعتقالها في إطار تحقيقات دائرة بخصوص مؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD)، ونقلتها قوات الأمن إلى مديرية أمن المدينة.