باباجان: النظام التركى تسبب فى إفقار الشعب

اتهم وزير الاقتصاد الأسبق وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم، على باباجان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتسبب في إفقار الأمة التركية وبيع الوطن بالسياسات النقدية الفاسدة.وأضاف باباجان: «إذا لزم الأمر، فنحن بحاجة إلى تناول بعض مسكنات الألم في هذه المرحلة لتحمل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية»، مخاطبًا أردوغان: «بيع الوطن والتخلي عنه يأتي من خلال سياسات نقدية فاسدة مثل رفع الفائدة، والتضخم المرتفع، وسوء الإدارة المالية، وإهدار موارد الدولة».وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي التركي انخفض إلى سالب 39 مليار دولار، متهمًا الرئيس التركي بإهدار أكثر من 130 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي حققتها الأمة على مر السنين بعرق شعبها خلال عامين فقط.