غدًا.. استئناف محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي

تستكمل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، غدًا السبت، محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد بهي الدين وعضوية المستشارين أدهم البطريق وكريم عثمان وأمانة سر محمد صبحي أنه خلال الفترة من 1 1 2000 حتى 30 9 2002 بدائرة بولاق أبوالعلا محافظة القاهرة بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة "مؤسسة الأهرام الصحفية" لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لإحكام الضريبة علي الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرًا بالأوراق مبلغ 8٫403،639 جنيها "ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه".