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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

4 مرشحين يحسمون التنافس على دائرتي محافظة مطروح بجولة الإعادة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:34 م
مرشحين محافظة مطروح
مرشحين محافظة مطروح بجولة الإعادة
عائشة حسن
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تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، غدا السبت 21 نوفمبر الجاري، في الخارج وتمتد حتى يوم 23 من الشهر ذاته، على أن تبدأ في الداخل يومي 23، و24 نوفمبر الجاري.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي محافظة مطروح التي تجرى الإعادة على الدائرتين التي توجد بها والمخصص لها مقعدين وذلك على النحو الآتي:

1- دائرة مطروح مخصص لها مقعد ويتنافس عليها اثنين من المرشحين.

2- دائرة الحمام مخصص لها مقعد ويتنافس عليه اثنين من المرشحين.

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