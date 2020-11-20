مدير «الصحة العالمية» ينفى دعم متمردى تيجراى

نفى مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اتهامات الجيش الإثيوبي له بدعم متمردي إقليم تيجراي الذين يواجهون القوات الحكومية.وقال جيبرييسوس وهو إثيوبي يتحدر من تيجراي، في بيان نشره بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعض التقارير تقول إنني متحيز في ظل الوضع القائم هذا ليس صحيحًا وأود القول إنني أقف في جانب واحد السلام".وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت أنها لن تتفاوض مع من وصفتهم بـ«مجرمي جبهة تحرير تيجراي».وقالت الوزارة إن المجلس العسكري في جبهة تحرير تيجراي تحدى النظام الدستوري من خلال إجراء انتخابات تتجاوز صلاحياته، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة على تقديم المجلس العسكري في جبهة تحرير تيجراي للعدالة.واعتقلت إثيوبيا 76 ضابطًا في الجيش على صلة بجبهة تيجراي.وجاء قرار الاعتقال هذا بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية الأربعاء الماضي، أن قواتها تقدمت صوب عاصمة إقليم تيجراي المتمرد، متجاهلة مناشدات دولية بإجراء محادثات لإنهاء الصراع، نافية تنفيذ استهدافات عرقية.من جانبهم، أكد الحكام المحليون لتيجراي شمال البلاد أنهم لن يستسلموا أبدًا للقوات الاتحادية وسيهزمونها قريبًا.وقالت الحكومة المحلية في بيان مطول بشأن حالة الحرب التي تهز القرن الإفريقي "تيجراي هي الآن جحيم لأعدائها".