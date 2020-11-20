أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-11-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-11-2020

علي المستوى المحلي، شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 810 جنيهات للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية في البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارًا للأوقية.سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الجمعة، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 694 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 810 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 926 جنيهًا.يشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت، الأسبوع الماضي، بمقدار 40 جنيهًا في الجرام، بعد تراجع الذهب من 852 إلى 813 جنيهًا، قبل أن يعاود السوق الارتفاع بقيمة 7 جنيهات، ثم ارتفع جنيهين مساء أمس، ويدخل مرحلة استقرار اليوم، مع توقعات بارتفاع أخر للأسعار الساعات القادم.ويتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.جدير بالذكر، أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.