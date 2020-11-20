سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 20-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-11-2020 في البنوك المصرية وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني.



تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.53، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.71، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، كما انخفض سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.83، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 47.18.

أسعار الدينار الكويتي اليوم وفي بنك بلوم مصر استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.98، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.13 جنيه وللبيع 48.61، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.50.



كما استقر الدينار اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.26، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.38 جنيه وللبيع 48.20، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31، وفي نك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.38.