سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 20-11-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 20-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
عالميا، أغلقت كافة أسواق الخليج الرئيسة تداولاتها خلال جلسة ختام الأسبوع على تراجع مؤشراتها، متأثرة بتراجع أسعار النفط، حيث سجلت السعودية هبوط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8578 نقطة، وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4914 نقطة، وفي دبي انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2316 نقطة، وفي بورصة قطر نزل المؤشر 1.4 بالمئة إلى 10108 نقاط.
في المقابل، شهدت بورصة البحرين ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1452 نقطة، وفي سلطنة عمان زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3628 نقطة، وفي الكويت تقدم المؤشر 0.9 بالمئة إلى 6119 نقطة.
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.53، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.71، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، كما انخفض سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.83، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 47.18.
كما استقر الدينار اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.26، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.38 جنيه وللبيع 48.20، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31، وفي نك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.38.
عالميا، أغلقت كافة أسواق الخليج الرئيسة تداولاتها خلال جلسة ختام الأسبوع على تراجع مؤشراتها، متأثرة بتراجع أسعار النفط، حيث سجلت السعودية هبوط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8578 نقطة، وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4914 نقطة، وفي دبي انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2316 نقطة، وفي بورصة قطر نزل المؤشر 1.4 بالمئة إلى 10108 نقاط.
في المقابل، شهدت بورصة البحرين ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1452 نقطة، وفي سلطنة عمان زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3628 نقطة، وفي الكويت تقدم المؤشر 0.9 بالمئة إلى 6119 نقطة.
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-11-2020 في البنوك المصريةوعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني.
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.53، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.71، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، كما انخفض سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.83، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 47.18.
أسعار الدينار الكويتي اليوموفي بنك بلوم مصر استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.98، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.13 جنيه وللبيع 48.61، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.50.
كما استقر الدينار اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.26، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.38 جنيه وللبيع 48.20، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31، وفي نك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.38.