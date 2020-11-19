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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفلبيني يوافق على الدفع المسبق للحصول على لقاح كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الخميس، اعتمد الدفع المسبق لضمان الحصول على الملايين من جرعات لقاح كوفيد-19، وذلك بعدما كان قد انتقد شركات التصنيع لطلب رسوم لحجز اللقاح.

وقال المتحدث الرئاسي، هاري روكي، إن دوتيرتي ألغى أيضا فترة مراجعة تستمر ستة أشهر عادة ما تطبق على العقاقير التي تم إقرارها حديثا، ما يعني أن الأمر سوف يستغرق 21 يوما فقط للقاح ليتم السماح باستخدامها في الفلبين.

وأضاف روكي: "اتفقنا على الدفع المسبق لأننا إذا لم نفعل فقد نكون آخر من يحصل على اللقاح بين الدول".

وقال مسئولون إن الحكومة تبحث شراء ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح بحلول العام المقبل.

وأول من سيتم تلقيحهم هم موظفو الرعاية الصحية وموظفو الحكومة والفقراء وأفراد قوات الأمن.

وأوضح المتحدث أن الحكومة تبحث سبلا مختلفة لتمويل اللقاح، بما في ذلك شراكات مع الشركات الخاصة، وكذلك قروض ثنائية ومتعددة الأطراف.

وفي سبتمبر، طلبت وزارة الصحة 12.9 مليار بيزو على الأقل (258 مليون دولار) للشراء المبدئي للقاحات ومنشآت التخزين وغيرها من المتطلبات.

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