التعاون الإسلامي يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة، باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وشدد العثيمين- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.