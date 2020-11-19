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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الكويت توافق على خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:00 م
طارق المزرم
طارق المزرم
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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء أحيط علمًا بالخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية من الخارج.

وقال المزرم- في بيان عبر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي الكويتي على موقع "تويتر" اليوم الخميس: إن المجلس، كلف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

وكان وزير الدولة لشئون الخدمات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحريص، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيتم قريبًا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامة سارية إلى الكويت، لتبدأ بعدها عودة باقي العمالة إلى البلاد.

وأضاف الحريص- في بيان صحفي- أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود، ونائبه علي الفوزان؛ للتنسيق والتشاور وتنفيذ المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية مباشرة إلى الكويت، مشيرًا إلى أنه في المستقبل القريب، ستتم عودة العمالة التي تحتاجها الكويت.

ومن المقرر أن يتم إنشاء منصة إلكترونية، يقوم الكويتيون بتسجيل بيانات العمالة المنزلية التي تحتاج العودة مباشرة إلى الكويت من أصحاب الإقامات السارية عليها، على أن يلي ذلك إجراء ترتيبات للعمالة المنزلية المنتهية إقاماتهم، والتي يحتاج الكويتيون إلى عودتهم للعمل، على أن يتم حجرهم مؤسسيًا في المحاجر والشاليهات بتكلفة تبلغ نحو 30 دينارًا يوميًا، شاملة الوجبات الثلاث لمدة 14 يومًا، في الوقت الذي تطالب فيه بعض الجهات بخفض مدة الحجر المؤسسي إلى أسبوع أو 10 أيام.

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