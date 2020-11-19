النظام التركي يتحايل على انهيار سعر العملة ويرفع قيمة الفائدة

أكد موقع حرييت التركي، اليوم الخميس، أن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة إلى 15% بعد أن كانت 10.25% الشهر الماضي، في محاولة من الحكومة التركية لوقف انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب.جاء إعلان قرار البنك المركزي التركي بعد اجتماعه اليوم، عن شهر نوفمبر، ضمن اللقاءات التي يعقدها بشكل دوري عن كل شهر.ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، الذي جاء فيه: سيتم الحفاظ على إحكام الموقف النقدي في الفترة المقبلة بشكل حاسم إلى أن يحدث انخفاض دائم في التضخم، مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على التضخم.وحول استقرار الأسعار أفاد: سيحقق البنك المركزي هدفه الرئيسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، والحفاظ عليه من خلال تطبيق مبادئ الشفافية، والقدرة على التنبؤ والمساءلة التي يتطلبها نظام استهداف التضخم.