مجلة أمريكية: بايدن يواجه تحديات معقدة بسبب عدم الانتقال السلس للسلطة

أكدت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، أن فريق الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن يواجه ظروفًا وتحديات معقدة للغاية بسبب عدم الانتقال السلس للسلطة.وتابعت أن الفريق الانتقالي لبايدن يدرس ما إذا كان سيمنح منسقة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب لفيروس كورونا ديبورا بيركس دورًا في محاربة الفيروس.وأوضحت أن الأمر أثار الجدل وتسبب في حنق المسئولين الانتقاليين، وانقسموا إلى طرفين، طرف يرى أن بيركس تتولى مسئولية الصحة العامة منذ فترة طويلة وتجربتها في التصدي للوباء يمكن أن تساعد إدارة بايدن التي ستبدأ عملها في وسط أزمة عميقة، بينما أعرب الطرف الآخر عن مخاوفهم من أن تسعة أشهر من عملها كمنسقة لفريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض مع ترامب قد قوضت مصداقيتها بشكل دائم- وأن إبقاء بيركس سيعرض خطة بايدن لإنقاذ الشعب الأمريكي للخطر.وقالت سيلين جوندر، العضوة في المجلس الاستشاري لبايدن لمواجهة الفيروس: "الأمر معقد، للغاية والفصل فيه صعب".وتمثل المداولات حول مصير بيركس واحدة من عدد قليل من الشكوك حول انتقال بايدن الذي قضى شهورًا في التخطيط لإصلاح شامل لجهود الحكومة في مجال فيروس كورونا.ومن المتوقع أن تحل الإدارة القادمة محل جميع قيادة فريق عمل الرئيس دونالد ترامب تقريبًا، فيما وصفه أحد المسئولين الانتقاليين بـ"تنظيف المنزل".