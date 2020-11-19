صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد بوركينا فاسو 2.8%

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أنه يتوقع انكماش اقتصاد بوركينا فاسو خلال العام الحالي بنسبة 2.8% بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، في حين كان الصندوق يتوقع قبل الجائحة نمو الاقتصاد بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصندوق القول إن المخاطر الرئيسية التي تواجه اقتصاد بوركينا فاسو هي الغموض الذي يحيط بمدة الجائحة والأزمة الأمنية المستمرة في البلاد.في الوقت نفسه رفع الصندوق توقعاته لمعدل العجز المالي لبوركينا فاسو خلال العام المقبل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 5.3 % خلال العام الحالي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الجائحة.يأتي ذلك في حين أكمل صندوق النقد المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في بوركينا فاسو وهو ما يتيح لها الحصوول على دفعة بقيمة 51.3 مليون دولار من إجمالي حزمة التسهيلات المقررة لها وقيمتها 152.6 مليون دولار.