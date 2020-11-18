إحالة سائق وعاطل للجنايات لسرقتهما مدرسًا بالإكراه بالسلام

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق وعاطل لمحكمة الجنايات لاتهامهما بسرقة مدرس بالإكراه والشروع في قتله بالسلام.وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين "مدحت. ع، سائق"، و"جاسر. ا"، عاطل، أقرا بسرقتهما مدرسًا بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء وسرقوا منه جهاز لاب توب وهاتف محمول ومبلغ ٢٦٠٠ جنيه.كما أقر المتهمان بشروعهما فى قتل المجنى عليه بصعقه خارج التوك توك عندما حاول الاستغاثة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مدرس يتهم فيه سائقًا وعاطلًا بسرقته بالإكراه بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.