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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة وهيروين بالمعصرة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:13 م
حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عاطل سبق اتهامه في ٥ قضايا مخدرات وسلاح أبيض، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته أقراص أوماتريل، ولفافات بها مسحوق الهيروين.

وتمكن النقيب كريم عبدالعاطى، معاون مباحث قسم المعصرة، من ضبط المدعو "كريم. ف. ع، ٣٠ سنة"، عاطل ومقيم المعصرة البلد، والسابق ضبطه واتهامه فى عدد ٥ قضايا مخدرات وسلاح أبيض، وبحوزته كمية من أقراص أوماتريل، ولفافات بها مسحوق الهيروين.

وبعرضه على المقدم محمد مجدى، رئيس المباحث، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ٤ أيام.

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