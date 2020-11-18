الأرجنتين تفوز على بيرو بهدفين نظيفين فى تصفيات كأس العالم

حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا على مضيفه منتخب بيرو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء على استاد بيرو الوطني في ختام مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2022.سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني كل من نيكولاس جوانزاليس في الدقيقة 17 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28.بهذا الفوز يرفع رصيد الأرجنتين إلى 10 نقاط في المركز الثاني،ب ينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز التاسع.