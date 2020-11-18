مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 18-11-2020
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
هبه محمدطباعة
يقدم لكم "الدستور" لقرائها مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 18-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، حيث أعلنت هيئة السكك عن برامج تطوير المرفق الذي يستهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة، والقضاء على تأخيرات مواعيد القطارات الحالية.
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18-11-2020:
موعد قطار رقم 1143 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
موعد قطار رقم 935 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
موعد قطار رقم 1935 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
موعد قطار رقم 954 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
موعد قطار رقم 966 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
موعد قطار رقم 586 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
موعد قطار رقم 948 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
موعد قطار رقم 662 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
موعد قطار رقم 268 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
موعد قطار رقم 1116 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
موعد قطار رقم 12 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.
مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 18-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18-11-2020:
موعد قطار رقم 1143 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
موعد قطار رقم 935 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
موعد قطار رقم 1935 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة اليوم الأربعاء 18-11-2020:موعد قطار رقم 956 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
موعد قطار رقم 954 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
موعد قطار رقم 966 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
موعد قطار رقم 586 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
موعد قطار رقم 948 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
موعد قطار رقم 662 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
موعد قطار رقم 268 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
موعد قطار رقم 1116 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
موعد قطار رقم 12 اليوم الأربعاء 18-11-2020 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.