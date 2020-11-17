رومانيا تسجل 8262 إصابة جديدة بكورونا و186 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8262 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة "رومانيا جورنال"- على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة وفيات "كورونا" بلغت 9261 شخصًا؛ بعد تسجيل 186 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 373 ألفًا و474 حالة على مستوى البلاد.. تعافى منها 253 ألفًا و244 حالة منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن، مؤكدة أن هناك 497 مريضًا أصيبوا بالفعل بالفيروس ثبتت إصابتهم مرة أخرى.