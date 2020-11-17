نيكي يصعد لذروة 29 عاما.. وآمال اللقاح تدعم الشهية للمخاطرة

أغلق المؤشر نيكي القياسي عند أعلى مستوى في 29 عاما في اليوم الثلاثاء، مع ترحيب مستثمرين بأنباء لقاح محتمل آخر لفيروس كورونا أجج الآمال بتعاف عالمي سريع.وصعد نيكي 0.42 % مسجلا 26014.62 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 1991 وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 % ليسجل 1734.39 نقطة بعدما مُني بخسائر في المعاملات الصباحية.وتحسنت معنويات المستثمرين بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5 % في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.لكن محللين قالوا إن المخاطر النزولية مستمرة مع توخي المستثمرين الحذر عقب ارتفاع حاد للمؤشر بأكثر من 13 % هذا الشهر وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الداخل والخارج.وكان المؤشر قد أغلق عند ذروة 29 عاما أمس أيضا بعدما سجل الاقتصاد أول توسع في أربعة فصول.وقاد المكاسب قطاع شركات الطيران مرتفعا 3.96 % وزاد سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 4.16 % وشركة الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3.72 %.كما ارتفعت القطاعات الأخرى المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التعدين والتأمين والحديد والصلب بين 2.1 و3.4 %.وارتفع سهم طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات 1.32 % ليبلغ مستوى قياسيا مقتفيا أثر نظرائه في الولايات المتحدة.وتقدم سهم فانوك كورب ذو الثقل على المؤشر نيكي نحو 1.5 % بفضل بيانات إنتاج صناعي تبعث على التفاؤل من الصين وتشكيل تكتل تجاري إقليمي يضم 15 دولة في آسيا والمحيط الهادي.