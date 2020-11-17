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تقارير ومتابعات

التفاصيل الكاملة حول إصابة ماجي زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
محمد صلاح و زوجته
محمد صلاح و زوجته ماجي
محمود حفنى
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سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان عن إصابة ماجي زوجة اللاعب الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد.

وقال الإعلامي عمرو أديب خلال تقديم برنامجه "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، إنه قد جاءه خبر حول إصابة
ماجي زوجة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه، أن الأخبار المنتشرة عن إصابة "مكة" ابنة محمد صلاح غير صحيحة على الإطلاق، لافتًا إلى أنها بخير وبصحة جيدة ولن تكون مصابة بفيروس كورونا.

التفاصيل الكاملة حول إصابة ماجي زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

في ذات السياق كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب المصري محمد صلاح، والتي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن إصابة "ماجي" زوجة اللاعب الدولي بفيروس كورونا تم اكتشافها ليس اليوم ولكن منذ أمس، مشيرة إلى أنه كانت هناك محاولات للتعتيم على الخبر وأنها في عزل منذ أمس في نفس الفيلا بالتجمع ولم تسافر مع زوجها إلى الجونة.

وأوضحت المصادر أن زوجة محمد صلاح بصحة جيدة ومستقرة كما أنها تخضع للرعاية الطبية اللازمة، فيما جاءت العينة التي تم سحبها من نجلتهما "مكة" سلبية ليتم التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

والد محمد صلاح ينفي إصابة زوجة نجله بكورونا

من جانبه نفى صلاح غالي والد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادى ليفربول الإنجليزي، إصابة "ماجي" زوجة نجله أو ابنتهما "مكة" بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أنه أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة سلبية وكذلك ابنتي محمد صلاح "مكة" والرضيعة "كيان"، مشيرًا إلى أنه الأخبار المتداولة عن إصابة أحد من أسرة محمد صلاح بالفيروس غير صحيحة وعبارة عن شائعات.

إصابة محمد النني بفيروس كورونا

يأتي ذلك في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن إصابة محمد النني لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا، ليكون ثاني لاعب يتم إصابته داخل صفوف المنتخب بعد النجم المصري محمد صلاح.

يذكر أن المنتخب الوطني يستعد لمواجهة توجو في لقاء الإياب اليوم الثلاثاء، بعد أن تمكن الفراعنة من الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

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