رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زوجة سفاح الجيزة تحكي لـ«الدستور» كواليس 9 شهور مع «الرجل الغامض»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:32 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
ندي حمدي
طباعة
كشفت السيدة مي زوجة القذافي فرج، سفاح الجيزة كواليس حياتها معه خلال 9 أشهر زواج قبل اكتشاف جرائمه.

وقالت زوجة المتهم، لـ"الدستور"، إنها لم تكن تتوقع ما اكتشفته، خاصة أنه كان يعاملها بكل لين وطيبة وأسرتها جميعًا تحبه وتثق فيه.

أضافت أنها أجهضت حملها 3 مرات واكتشفت أنها كانت تفقد جنينها فور علمها بالحمل كان زوجها يحضر لها أطعمة وعصائر وحلويات: كان بيجيبلي حاجات من بره، حلويات وعصاير وأكل جاهز، وكان بيجبرني آكله مخصوص أول ما يعرف إنّي حامل وماشكّتش فيه للحظة، وعرفت أنه كان بيحطّلي حاجات في الأكل تجهضني.

ولفتت إلى أنها حاولت الوصول إليه يوم القبض عليه في 11 مايو، لكنها لم تستطع، مضيفة أنه اتصل بها هاتفيًا اليوم التالي وأخبرها أنه ذهب إلى القاهرة، لكنها لم تطمئن للوضع.

وذكرت أنه كان يتواصل معها يوميًا من داخل محبسه، لكنه كان يعطيها مبررات مختلفة، حتى أخبرها أن أشخاص ورطوه في جريمة وتم حبسه وكان حديثه متناقضًا حتى علمت بحبسه في جرائم كثيرة، لافتة إلى أن السكرتيرة الخاصة بالمتهم أرسلت لها أوراقًا وسبع بطاقات شخصية له، قدمتها لقسم سيدي جابر، ذاكرة أنه تزوجها بشخصية وكان عقد الشقة التي تسكن فيها باسم مختلف.

وكشفت أنه قال لها إن الشقة التي تسكنها تمليك: «رابع يوم من اختفائه البواب قال لي إنها إيجار، ولقيت صاحب الشقة أعطاني عقد باسم محمد مصطفى أحمد محروس، ومن هنا اكتشفت إني متجوزة نصاب»، واكتشفت أن عقد الزواج مزور، معربة عن استيائها وأهلها مما حدث لها: كان شخص غامض، لكنه خير وأي صلاة يسيب اللي في إيده ويجري على الجامع ويحسّسك إنه بني آدم طبيعي ومتدين»، لافتة إلى أنه رغم ذلك كانت للمتهم علاقات جنسية متعددة.

ونوهت بأنها اكتشفت ذلك من خلال الرسائل الموجودة على هاتفه المحمول، موضحة أنه كان ينفي ذلك عندما كانت تواجهه.

وواصلت: "عشت معه 9 أشهر، وتعرف عليا من خلال والدي أثناء الصلاة في الجامع، والشخص اللي قدمه قال إنه مهندس كهرباء ومسجل في النقابة، أول مرة جاء وحده والثانية مع خالته وقال المرة الجاية هجيب خالي واللي عرفنا بعد كده انهم مش قرايبه أصلًا، مؤكدة أنه كان متعجلًا على إتمام الزواج منها، وأصر على أن يأتي بمأذون من طرفه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

والد محمد النني يطمئن الجماهير: «لا تقلقوا.. ابني بخير»

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن هذه القضية
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «قرون الأكاسيا» لمحمود الرحبى

«الأعلى للثقافة» يناقش دور الدراما وتأثيرها فى بناء الإنسان.. اليوم

وداع الكبار 2| قبل رحيل سيد حجاب: أوصى زوجته بـ«قصة الحضارة».. وكتب تتر مسلسل

التاريخ السري| «صدره يشبه النساء؟».. هل كان أحد ملوك مصر شاذا؟