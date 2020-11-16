حجز سائق «توك توك» تعدى على راكبة لخلافات على الأجرة بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز سائق توك توك تعدى على سيدة بالضرب لخلافات نشبت بينهما على الأجرة لحين وصول التحريات الأمنية.وقالت المجنى عليها فى أقوالها بأنه أثناء عودتها من التسوق استقلت توك توك مع المتهم واتفقت معه على مبلغ ١٠ جنيهات وقبل وصولها للمكان المتفق عليه تلقى اتصالا هاتفيا وطلب منها النزول لأن عليه العودة فقامت بإعطائه نصف المبلغ لكنه اعترض وقام بالتعدى عليها بالضرب محاولا أخذ حقيبتها رغما عنها وقام بصعقها أرضا وأخذ بعض حقائب التسوق ولاذ بالفرار.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تتهم سائقا بالتعدى عليها بالضرب لخلافات نشبت بينهما وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.